Una colisión entre un vehículo pesado y un vehículo liviano tuvo lugar la mañana de este sábado en el sector de Ruta 10 en Pavones, Turrialba.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta de la emergencia a las 8:43 a.m.

Al llegar al sitio abordan a 2 pacientes, los cuales son valorados por las autoridades.

“La Cruz Roja Costarricense envía unidad de ambulancia lugar, ya que inicialmente se nos reporta que hay dos personas prensadas. Ingresando al lugar, se abordan dos personas libres y se inicia la valoración de los mismos”, destaco Cruz Roja.

Conductores reportan que debido al cierre de la Ruta 32 actualmente transita mucho vehículo por dicha carretera.

Declaraciones de Cruz Roja: