Choque entre motos deja un fallecido y 2 heridos graves 

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras una colisión entre dos motocicletas ocurrida la madrugada de este viernes en Guápiles, Limón.

El accidente se reportó alrededor de las 5:32 a. m., en las inmediaciones del aeropuerto de Guápiles, específicamente en el sector sobre la carretera hacia La Colonia.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, al lugar fueron desplazadas dos ambulancias de soporte básico, cuyos socorristas atendieron a tres pacientes adultos.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Dos de ellos fueron catalogados en condición crítica y presentaban múltiples lesiones. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Guápiles.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

El tercer paciente fue declarado fallecido en el sitio. En el accidente estuvo involucrada una motocicleta de alta cilindrada.

Mortal accidente en Limón.

Las autoridades mantienen la vía cerrada mientras trabajan en la escena. El caso quedará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.