Choque entre motos deja un fallecido y 2 heridos graves 

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Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras una colisión entre dos motocicletas ocurrida la madrugada de este viernes en Guápiles, Limón.
El accidente se reportó alrededor de las 5:32 a. m., en las inmediaciones del aeropuerto de Guápiles, específicamente en el sector sobre la carretera hacia La Colonia.
Según informó la Cruz Roja Costarricense, al lugar fueron desplazadas dos ambulancias de soporte básico, cuyos socorristas atendieron a tres pacientes adultos.
Dos de ellos fueron catalogados en condición crítica y presentaban múltiples lesiones. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Guápiles.
El tercer paciente fue declarado fallecido en el sitio. En el accidente estuvo involucrada una motocicleta de alta cilindrada.
Las autoridades mantienen la vía cerrada mientras trabajan en la escena. El caso quedará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.