Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una colisión entre dos motocicletas en San Carlos dejó como saldo una persona fallecida, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Según trascendió, los hechos ocurrieron en el sector de La Juela, San Carlos, pasadas las 11:00 a.m. de este domingo.

Los rescatistas llegaron al sitio con cuatro unidades y abordaron a un total de cuatro personas, una de las cuales estaba ya fallecida.

Además, otras tres personas fueron trasladadas en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas para su respectiva atención.