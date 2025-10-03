Una colisión entre 2 motocicletas tuvo lugar la mañana de este viernes en el sector de Pococí en Limón.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a las 5:18 a.m.

Según informaron las autoridades, en el sitio se dio un accidente de tránsito que involucró a 2 motocicletas.

Al llegar al sitio abordan a 2 hombres:

Uno fue declarado sin signos vitales en la escena.

El otro requirió ser trasladado en condición urgente a centro médico.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica.