Choque entre moto y vagoneta cobra la vida de una mujer

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una mujer falleció la mañana de este martes tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y una vagoneta ocurrido en La Guácima de Alajuela.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada alrededor de las 7:40 a. m., cuando se alertó sobre la colisión entre ambos vehículos.

El hecho se registró 75 metros al norte de Otto’s Bar, donde los socorristas desplazaron una unidad para atender la situación.

Mortal accidente en Alajuela.

Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a una mujer, quien ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para la investigación respectiva.