Un hombre de aproximadamente 35 años resultó gravemente herido tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano ocurrida la mañana de este jueves en el sector de Pococí en Limón.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 11:43 a. m., cuando se recibió la alerta sobre el accidente en la zona de Guápiles.

En el lugar, los socorristas encontraron al motociclista con lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizado en el sitio y trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

En la atención participó una unidad básica.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades.