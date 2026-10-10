Choque entre moto y carro cobra la vida de un joven

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un joven de aproximadamente 19 años perdió la vida la tarde de este sábado tras verse involucrado en un severo accidente de tránsito entre la motocicleta que conducía y un vehículo tipo pick-up, en el distrito de Aguas Zarcas de San Carlos.

El hecho ocurrió a eso de la 1:40 p. m. sobre la ruta nacional 140, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Tras la alerta del choque, socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron con prontitud al sitio para abordar al paciente, quien presentaba lesiones de extrema gravedad. Los paramédicos lo estabilizaron en la escena y lo trasladaron de urgencia hacia la clínica de Aguas Zarcas.

A pesar de los intensos esfuerzos desplegados por el personal médico del centro de salud, el motociclista falleció minutos después de su ingreso debido a la severidad de los impactos sufridos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la atención del caso para realizar la inspección correspondiente, el levantamiento del cuerpo y las pesquisas de campo que permitan esclarecer la dinámica exacta del choque.

Con información de corresponsal de la zona.