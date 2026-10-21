Choque entre dos vehículos deja un hombre fallecido en Heredia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un hombre falleció la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito en Heredia, luego de que dos vehículos colisionaran en el sector de Pirro, cerca de un restaurante KFC.

Mortal accidente en Heredia. Foto: Randall Sandoval.

El reporte de la emergencia ingresó a las 3:36 a. m. y ubicó el accidente 100 metros al oeste de Subway, en las cercanías de KFC.

Mortal accidente en Heredia. Foto: Randall Sandoval.

En la colisión estuvieron involucrados dos vehículos, uno de ellos una buseta pequeña.

Mortal accidente en Heredia. Foto: Randall Sandoval.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que un hombre había fallecido en el sitio.

Mortal accidente en Heredia. Foto: Randall Sandoval.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre su identidad ni sobre las circunstancias que provocaron el choque.