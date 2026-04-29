Choque entre chapulín y vehículos deja un fallecido y 2 heridos

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles dejó como saldo una persona fallecida y 2 más heridas en el sector de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 4:29 a.m. específicamente a 500 metros de la rotonda de Muelle de Florencia hacia Platanar.

Mortal accidente en San Carlos.

En el sitio se presentó una colisión que involucró un chapulín y 2 vehículos livianos. Tras la valoración inicial, los socorristas confirmaron que 3 personas resultaron afectadas: una fue declarada sin signos vitales en el lugar, otra fue catalogada en condición urgente y una tercera se encontraba estable.

Mortal accidente en San Carlos.

Para atender la emergencia se desplazaron 2 unidades básicas de la Cruz Roja, cuyos equipos brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes y coordinaron su traslado a un centro médico.

Mortal accidente en San Carlos.

De momento, las autoridades no han detallado las causas del accidente, por lo que el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.