Un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este domingo en Palmar Norte, Osa, Puntarenas, dejó a 2 hombres gravemente heridos tras la colisión entre un vehículo liviano y un vehículo pesado.

Aparatoso accidente.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró a las 2:12 p. m., y los afectados, de 53 y 33 años, fueron trasladados en condición urgente al Hospital Tomás Casas.

Aparatoso accidente.

Para atender la emergencia, intervinieron 2 unidades básicas de la Cruz Roja, quienes valoraron y estabilizaron a los heridos antes del traslado.

Las autoridades mantienen las causas del accidente en investigación.