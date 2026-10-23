Choque entre carro y tráiler deja un fallecido en Guanacaste

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un accidente de tránsito en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste, dejó como resultado a un hombre fallecido en el lugar.

Se trata de la colisión entre un carro y un tráiler, que chocaron de manera frontal y dejaron a una persona muerta en el lugar.

Los hechos se dieron cerca de las 4:00 a.m. de este viernes ruta hacia Peñas Blancas, según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La emergencia fue atendida por tres unidades de Bomberos. La identidad de la víctima, como el motivo de lo ocurrido, continúa en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).