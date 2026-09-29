Choque entre carro y bicicleta deja un fallecido

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un hombre falleció durante las primeras horas de la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el cantón de Matina, Limón.

El suceso se reportó a eso de las 5:00 a. m. en el distrito de Carrandí, lugar donde se produjo un violento choque entre un vehículo y una bicicleta.

Tras la alerta de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad de soporte básico al sitio para atender al ciclista.

Al llegar al lugar de los hechos, los socorristas abordaron a la víctima, un hombre adulto que presentaba múltiples traumatismos de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

Luego de la revisión médica en la escena, los paramédicos confirmaron que el paciente ya no contaba con signos de vida, por lo que fue declarado fallecido.

El caso se mantiene en investigación.