Choque entre carro y backhoe deja 7 personas atendidas en la Ruta 1

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito movilizó a los cuerpos de rescate a las 5:08 a. m. de este viernes sobre la Ruta 1, en el sector de Liberia, Guanacaste, tras registrarse una colisión entre un vehículo liviano y un backhoe.

De acuerdo con el informe oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta inicial indicaba la presencia de al menos 5 personas atrapadas y en estado crítico sobre la vía. Sin embargo, tras la valoración médica en el sitio, los socorristas contabilizaron un total de 7 pacientes afectados.

El balance final de las autoridades de atención médica detalla:

2 pacientes en condición crítica, 3 pacientes en condición urgente y 2 pacientes en condición estable.

3 unidades básicas de la Cruz Roja se desplazaron al lugar para la atención primaria y el posterior traslado de los siete involucrados al Hospital de Liberia.

Las autoridades confirmaron que la escena quedó bajo control y los cuerpos policiales investigan la dinámica del percance.