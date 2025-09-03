Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles en el sector de Quebrada Honda de Mora.

El hecho lo confirmó la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a las 8:11 a.m.

Las autoridades destacaron que en el sitio se habría presentado una colisión entre un camión con una motocicleta en la que viajaba el ahora fallecido.

Producto del impacto, el masculino sufre un trauma importante a nivel craneofrálico y es declarado sin signos vitales en la escena.

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes.