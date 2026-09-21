Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en San Pedro de Montes de Oca dejó como saldo 3 personas heridas y severas complicaciones en el flujo vehicular con sentido hacia la capital.

La emergencia fue reportada alrededor de las 6:00 a. m., cuando por razones que se investigan, un automóvil particular y un camión colisionaron fuertemente de forma frontal sobre la vía principal.

Foto: Sergio Espinoza.

Producto del impacto, la escena bloqueó por completo los 2 carriles de circulación en el sentido Cartago-San José.

Cuerpos de emergencia se desplazaron al sitio para atender la colisión. Tras valorar a los involucrados, los paramédicos atendieron a 3 ocupantes, de los cuales uno fue trasladado a un centro médico para una atención más detallada.

Foto: Sergio Espinoza.

Debido al accidente, se generaron largas filas de vehículos y un importante colapso vial que afecta a cientos de conductores.