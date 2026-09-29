Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El aparatoso accidente de tránsito registrado a eso de las 6:20 a. m. de este martes en el sector de Santa Rita de Coyolar, Orotina, cerca del local Jumbo Max, movilizó a múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense tras la colisión entre un camión de carga y un autobús de transporte escolar.

La gravedad del impacto inicial dejó a dos personas atrapadas de gravedad entre la estructura metálica de los vehículos: un estudiante de 16 años de edad que quedó prensado y un hombre adulto que viajaba a bordo del camión.

Traslados de emergencia y rescate

Los cuerpos de socorro desplegaron cuatro ambulancias y un equipo especializado de rescate para efectuar las labores de liberación.

En el sitio se atendió de forma directa a cuatro menores que se encontraban en condición estable, mientras que dos pacientes, uno en condición crítica y otro urgente, fueron liberados y trasladados de emergencia hacia el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

Valoración masiva en centro educativo

Posterior a la atención principal en la escena del choque, la Cruz Roja recibió una alerta adicional para valorar a un grupo de colegiales que se dirigió hacia su centro educativo.

En las instalaciones, los paramédicos abordaron a otros 18 estudiantes que presentaban diversas dolencias a raíz del impacto. Tras la revisión médica, se determinó el traslado de 15 de ellos hacia la Clínica de Orotina para un chequeo preventivo: dos en condición urgente y 13 en condición estable.

Las autoridades de tránsito mantienen la zona bajo investigación para determinar las causas que originaron el choque.