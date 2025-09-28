Dos busetas chocaron contra unas rocas en el sector de Ujarrás de León, Cerro de la Muerte, durante la noche de este sábado.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió la alerta a las 7:50 p.m. y requirió la movilización del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense.

Esta última desplazó alrededor de 7 unidades de soporte básico hasta el sitio.

Los socorristas valoraron a 17 personas en el lugar; sin embargo, ninguna presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a un centro médico.