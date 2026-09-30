Choque entre bus y moto deja un muerto y un herido crítico

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un mortal accidente de tránsito cobró la vida de una persona y dejó a otra gravemente herida durante la madrugada de este miércoles en el cantón de Desamparados, San José.

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió a eso de las 4:36 a. m. en el distrito de San Miguel, lugar donde, por razones que se investigan, una motocicleta impactó fuertemente contra un autobús.

Tras la alerta de auxilio, la Benemérita movilizó al sitio un importante despliegue de socorro compuesto por dos unidades de soporte básico y dos unidades de soporte avanzado.

Al llegar a la escena, los paramédicos abordaron a dos hombres adultos involucrados en el choque:

Víctima mortal: Uno de los ocupantes fue abordado sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Uno de los ocupantes fue abordado sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. Paciente crítico: El segundo masculino presentaba lesiones de extrema gravedad, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado de emergencia en condición crítica hacia el Hospital San Juan de Dios.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y personal de la Policía de Tránsito se desplazaron al punto para custodiar la escena, realizar los peritajes correspondientes sobre la vía y efectuar el levantamiento del cuerpo.