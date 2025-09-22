Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en Las Juntas de Abangares en Guanacaste, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 36 personas valoradas en el sitio, tras la colisión entre un bus, un camión, un vehículo liviano y una ambulancia privada.

Mortal accidente en Guanacaste.

La emergencia fue reportada a las 04:52 a.m. en el sector de Lourdes, frente al Rancho Ania, y movilizó a más de 9 unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos.

Según los reportes preliminares, el camión involucrado terminó semi volcado, mientras que la ambulancia resultó totalmente destruida debido al fuerte impacto.

“Los pasajeros del bus resultaron ilesos, aunque presentan crisis nerviosa. Los ocupantes del camión también se encuentran ilesos. Se trasladan dos personas en condición crítica, una mujer adulta y un menor de edad. La situación se encuentra bajo control y no se reportan personas prensadas”, indicó la Cruz Roja Costarricense.

El Cuerpo de Bomberos informó desde el sitio que “se valora al menos 36 pacientes en condición verde, 2 en condición amarilla, 2 en condición roja y un fallecido en la escena”.

El bus transportaba al menos 20 personas, catalogadas como pacientes ambulatorios, quienes recibieron atención en el lugar. Mientras tanto, los heridos en condición más delicada fueron trasladados a centros médicos cercanos.

De momento, las autoridades mantienen la atención de la emergencia y la investigación en curso para determinar las causas que provocaron la colisión múltiple.