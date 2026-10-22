Choque entre 2 motos deja un joven fallecido y otro herido grave

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una colisión entre dos motocicletas dejó a un joven fallecido y a otro en condición crítica la noche del miércoles, en el sector de quebrada El Congo, en Río Grande de Paquera, Puntarenas.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 9:21 p.m. Los socorristas atendieron a dos hombres jóvenes, de entre 18 y 20 años.

Accidente en Puntarenas. Foto: corresponsal Isaí Díaz.

Uno de ellos fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Paquera, mientras que el segundo fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Accidente en Puntarenas. Foto: corresponsal Isaí Díaz.

La atención se realizó con una unidad básica de la Cruz Roja. Las circunstancias en las que ocurrió la colisión deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.