Choque entre 2 motos deja a una mujer fallecida y 3 heridos graves

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una mujer habría fallecido en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, luego de resultar herida en una colisión entre dos motocicletas ocurrida en el sector de Caballo Blanco, en la ruta hacia Sardinal.

De acuerdo con la información preliminar, en las motocicletas viajaban dos parejas. El impacto dejó a los cuatro ocupantes con lesiones de gravedad, por lo que fueron reportados en condición crítica.

El accidente ocurrió en las cercanías del restaurante Caballo Blanco, en una zona conocida también como El Camionero. Hasta el momento, no han trascendido las identidades de las personas heridas ni las circunstancias que provocaron la colisión.

Foto: corresponsal Isaí Díaz.

Se está a la espera de información oficial de las autoridades para confirmar los detalles del accidente y las condiciones de salud de los afectados.

Con información del corresponsal Isaí Díaz.