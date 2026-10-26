Choque entre 2 carros deja 4 personas heridas en San Carlos

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Una nueva colisión de vehículos dejó cuatro personas heridas la madrugada de este lunes, en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, en San Carlos, sobre la ruta 4, específicamente en el sector de Los Cocales.

El accidente se reportó aproximadamente a la 1:50 a. m., cuando, por razones que no se detallaron, dos carros colisionaron. En uno de los vehículos viajaba una persona, mientras que en el otro iban cuatro ocupantes.

Tras el impacto, el conductor del carro en el que viajaban cuatro personas quedó prensado entre las estructuras del vehículo, por lo que los bomberos utilizaron equipo especial para liberarlo.

La Cruz Roja trasladó a cuatro personas a centros médicos. Una fue catalogada en condición roja, correspondiente a pacientes con prioridad de atención, mientras que otras tres fueron clasificadas en categoría amarilla.

Choque en Aguas Zarcas. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Este es el tercer accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en ese mismo sector de Aguas Zarcas.

El primero fue una colisión entre motocicletas que dejó a una persona con lesiones graves y a otra en categoría amarilla.

Posteriormente, se reportó el atropello de un hombre que también sufrió lesiones graves.

“Al llegar al sitio, los cruzrojistas lo encontraron inconsciente y con la amputación de una extremidad superior. Fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas”, explicó la Cruz Roja.

La nueva colisión vuelve a poner la atención sobre los accidentes registrados en este tramo de la ruta 4, en el sector de Los Cocales.