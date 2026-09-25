Choque en Pavas: Vehículo colisiona contra tren este viernes

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La Cruz Roja reportó la colisión entre un vehículo y un tren en el sector de Pavas, San José, durante este viernes.
De manera preliminar, las autoridades reportaron dos adultos mayores de 72 y 74 años atrapados dentro del vehículo del altercado. Sin embargo, a la llegada de las autoridades, se descartó que en el sitio permanecieran personas prensadas.
En el sitio trabajan unidades de atención básica, rescate y soporte avanzado, para la valoración y extracción de los pacientes.
En desarrollo.