Un poste quebrado se encuentra obstruyendo una importante vía en el sector de Tibás este domingo.

Según información, un vehículo liviano habría colisionado contra este, provocando que se quebrara y obstruyera la vía pública.

Foto: Wilbert Hernández.

Posterior al incidente, en apariencia se habría dado a la fuga del lugar.

Esta carretera es una importante vía de ingreso y salida entre Tibás y Santo Domingo, por lo que el cierre de esta afecta a múltiples conductores.

Foto: Wilbert Hernández.

Reportes destacan que el trabajo en la zona podría tomar múltiples horas, por lo que no se tiene claridad cuando se abrirá la vía.