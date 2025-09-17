El conjunto del Liverpool le ganó 3-2 al Atlético de Madrid, partido que se decidió hasta el último minuto. Los anotadores del equipo casa fueron Andrew Robertson, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk sellando la victoria red al minuto 92 de partido. Mientras que para el Atleti Marcos Llorente anotó un doblete.

Mientras que en el Allianz Arena, el Bayern Múnich se impuso al Chelsea por 3-1, con una gran actuación del inglés Harry Kane. Los anotadores del Bayern fueron Chalobah (en propia puerta) y un doblete de Kane, en el Chelsea, Cole Palmer hizo el único tanto del cuadro blue.

El Inter de Milán asaltó el Johan Cruyff Arena al ganar por 0-2 al conjunto del Ajax de Amsterdam. Con un doblete firmado por Marcus Thuram, los neroazurris se llevaron los tres puntos de visita.

Y el vigente campeón, el París Saint Germain goleó 4-0 a una pobre Atalanta que nunca pudo mantener el ritmo de los parisinos. Los anotadores fueron Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Goncalo Ramos.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador