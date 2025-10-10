Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes en Escazú, frente a Multiplaza, dejó un saldo preliminar de 6 personas heridas, entre ellas 2 en condición crítica, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se registró alrededor de las 6:40 a. m., cuando una buseta colisionó contra un vehículo en la vía paralela a la Ruta 27, cerca del puente peatonal frente a la empresa Raven y Almacenes El Rey.

Aparatoso accidente en Escazú. Foto: Cruz Roja.

De acuerdo con Jeremy Poveda, vocero de la Cruz Roja, la institución movilizó al menos 10 recursos, entre ambulancias básicas y de soporte avanzado, así como unidades de rescate, debido a la magnitud del incidente.

“Hemos respondido aproximadamente con diez recursos entre vehículos de rescate y ambulancias de soporte avanzado y básico. Inicialmente, se reportaban múltiples víctimas. Ya se ha iniciado el traslado de dos pacientes en condición crítica y cuatro más en condición urgente hacia diferentes centros médicos”, detalló Poveda.

Los pacientes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, el Hospital México, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital del Trauma. Todos los heridos serían ocupantes de la buseta, según el reporte preliminar.

El Cuerpo de Bomberos también participó en las labores de rescate, ya que 4 personas permanecían atrapadas dentro del vehículo, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para su extracción.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vial en el sector, especialmente en la ruta paralela a la 27, donde el tránsito se mantiene detenido mientras las autoridades trabajaban en la atención de la emergencia y la remoción de los vehículos.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.