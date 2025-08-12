Dos buses colisionaron en el sector de Altos de Peralta, en Grecia, durante la tarde de este martes, informó Cruz Roja.

Según el reporte de la Benemérita, la alerta se recibió a la 1:16 p.m., momento en el que se movilizaron 5 ambulancias al lugar.

En la escena, se valoraron 6 pacientes; 2 de ellos fueron trasladados en condición urgente y otros 2 en condición estable hacia el centro médico.

Cruz Roja también detalló que 2 pacientes más se negaron a ser trasladados.

Por ahora, se desconocen las causas que provocaron el incidente.