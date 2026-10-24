Choque de bus y carro obligó al traslado urgente de varias personas

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Una colisión entre un autobús y un vehículo liviano en el sector de Cartago centro dejó como resultado la afectación de al menos cinco personas.
Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los hechos se dieron cerca de las 3:00 p.m. y obligó a la atención de cinco personas que fueron trasladadas a un centro médico:
Todos los pacientes fueron llevados al Hospital Max Peralta.
Para la atención de la emergencia se despacharon 8 unidades entre vehículos operativos, ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate.