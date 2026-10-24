Choque de bus y carro obligó al traslado urgente de varias personas

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Una colisión entre un autobús y un vehículo liviano en el sector de Cartago centro dejó como resultado la afectación de al menos cinco personas.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los hechos se dieron cerca de las 3:00 p.m. y obligó a la atención de cinco personas que fueron trasladadas a un centro médico:

Cuatro fueron trasladados en condición urgente.

Uno fue trasladado en condición estable .

Todos los pacientes fueron llevados al Hospital Max Peralta.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Para la atención de la emergencia se despacharon 8 unidades entre vehículos operativos, ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate.