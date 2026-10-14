Choque de 3 vehículos pesados deja persona prensada en Ruta 32

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una colisión entre tres vehículos pesados dejó una persona prensada la mañana de este miércoles en la Ruta 32, aproximadamente un kilómetro después del peaje, en sentido hacia San José.

El accidente ocurrió pasadas las 5:30 a. m. y, según el reporte del recurso en escena, se contabilizan tres pacientes en condición amarilla.