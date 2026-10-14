Choque de 3 vehículos pesados deja persona prensada en Ruta 32

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Una colisión entre tres vehículos pesados dejó una persona prensada la mañana de este miércoles en la Ruta 32, aproximadamente un kilómetro después del peaje, en sentido hacia San José.
El accidente ocurrió pasadas las 5:30 a. m. y, según el reporte del recurso en escena, se contabilizan tres pacientes en condición amarilla.
Producto del impacto, uno de los camiones quedó prensado entre otro vehículo pesado que se dirigía hacia San José y uno que viajaba en sentido hacia el Caribe.
Los equipos de emergencia atendieron la situación en el sitio para valorar a los afectados y trabajar en la atención de la persona prensada.