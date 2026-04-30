Choque de 2 vehículos deja un trasladado en Plaza Víquez

No hubo heridos de gravedad

Dos vehículos livianos chocaron aparatosamente en el sector de Plaza Víquez, en San José, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, atendieron a varias personas quienes estaban en buen estado y firmaron boleta de descargo. 

Foto: Mauricio Aguilar

Uno de los atendidos fue trasladado en condición amarilla, se desconocen las lesiones sufridas pese a que la persona no presentaba heridas graves.

Autoridades de tránsito se apersonaron al sitio para remover los automotores afectados tras el accidente entre sí.