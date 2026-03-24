Choque de 2 carros afecta a poste de alumbrado público

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La colisión de 2 vehículos en el sector de San Sebastián dejó daños en la pared divisoria cercana a la rotonda y afectación en un poste de alumbrado público en ruta hacia el Parque de La Paz.

Bomberos confirmó que no hay personas afectadas, pese a que el daño estructural obligó a movilizar una unidad extintora y 2 motocicletas de primera respuesta, la ambulancia se desmovilizó.

Las autoridades se encuentran en el sitio para determinar la magnitud de los daños y evaluar posibles interrupciones del servicio eléctrico.

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