Choque contra árboles causó accidente de avión que dejó 69 muertos en Colombia

El accidente de un avión militar que dejó 69 uniformados muertos el mes pasado en Colombia fue causado por el choque de la aeronave contra unos árboles, según avances de la investigación divulgados el jueves por la fuerza aérea.

El 23 de marzo un Hércules C-130 se precipitó poco después de despegar con 126 ocupantes y municiones en Puerto Leguízamo, un poblado del departamento de Putumayo (sur).

El accidente se convirtió en una de las peores tragedias aéreas de la historia de Colombia, un país con zonas selváticas y de montañas de difícil acceso.

#ATENCIÓN. Apareció un video grabado por pobladores de Pto. Leguizamo (Putumayo) que mostraría el momento en que el avión Lockheed C-130 Hercules de la FAC se accidenta. En las imágenes se observa que la aeronave apenas había despegado cuando perdió altura y cayó.



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El coronel Luis Fernando Giraldo, director de seguridad operacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó en una rueda de prensa que la investigación preliminar indica que el avión chocó contra tres árboles cuatro segundos después del despegue.

Las pesquisas indican que dos de los motores tenían “material vegetal” en su interior.

Esto “habría tenido incidencia en el desempeño aerodinámico del ala izquierda y en el control de la aeronave”, dijo.

#ATENTOS. Cerca de 100 personas iban a bordo de aeronave siniestrada en zona rural del Putumayo este 23MAR. El hecho fue confirmado por Min/Defensa Pedro Sánchez, quien indicó que el avión transportaba tropas de la Fuerza Pública y que aún se desconocen las causas del siniestro. https://t.co/oVJhzXgiY5 pic.twitter.com/jdhQ1RlAXw — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 23, 2026

Luego de caer, el avión se incendió. Los sobrevivientes fueron socorridos por pobladores cercanos y militares que se encontraban en esta zona cercana a Perú, donde operan grupos guerrilleros.

El responsable aseguró que por el momento no es posible saber si se debió a un error humano o mecánico. También descartó que viajara con sobrepeso o afectaciones por condiciones climáticas.

Mortal accidente aéreo en Colombia. Foto: AFP.

El accidente generó fuertes críticas para el presidente Gustavo Petro por la supuesta falta de mantenimiento de la flota de aeronaves militares.

El mandatario izquierdista se defendió acusando a su antecesor, Iván Duque, de haber recibido un avión “chatarra” por parte de Estados Unidos.