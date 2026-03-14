Una menor de 3 años perdió la vida en un choque con atropello que se presentó durante la mañana de este sábado en San Ramón, cerca del cementerio local.

La emergencia es atendida por autoridades de Cruz Roja y Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una colisión entre dos camiones que posteriormente derivó en un atropello. En el lugar, el personal cruzrojista abordó a una menor de tres años, quien perdió la vida por el accidente.

De la misma forma, un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

Para la atención del incidente, Cruz Roja desplazó una unidad de rescate y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, con personal capacitado que trabaja en el lugar.

“La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que se solicita a los conductores ceder el paso a los vehículos de emergencia y transitar con precaución por la zona”, detallaron las autoridades.

El paso se mantiene cerrado mientras se trabaja en la escena. Las autoridades ya solicitaron el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.