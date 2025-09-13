Las autoridades de Tránsito confirmaron que un conductor habría provocado un aparatoso accidente en Alajuela manejaba bajo los efectos del licor.

El caso se presentó la madrugada de este sábado a eso de las 2:30 a.m. Tanto Cruz Roja como Bomberos atendieron una colisión de dos vehículos frente a la estación de servicio Santa Eduviges, en Villa Bonita de Alajuela, sobre la ruta 1, en la autopista Bernardo Soto.

Al parecer uno de los vehículos salió de la estación de servicio e hizo una salida hacia la autopista ilegal, doblando hacia la izquierda en sentido hacia el aeropuerto sin percatarse que venía otro vehículo en sentido Aeropuerto – Grecia y lo colisiona impactando ambos vehículos quedando totalmente casi que desintegrados.

La Cruz Roja trasladó un paciente en categoría amarilla y un paciente en categoría roja, al Hospital San Rafael de Alajuela.

Al conductor que hizo el viraje ilegal se le hizo la prueba de alcoholemia saliendo positiva y fue pasado a la Fiscalía por parte del Tránsito.

Corresponsal: Roger Soto.