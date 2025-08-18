El técnico Paulo César Wanchope no dudó en responder cuando se le cuestionó su trabajo y la seguidilla de juegos que pueden atentar con su estabilidad. “Mi trabajo ha sido excelente”, dijo.

Aprovechó para hablar de la hora del juego, las 3 p.m. “Quiero felicitar a todos lo jugadores y a los de Liberia. Jugar a esta hora es trillado, pero no sé quién toma la decisión. Son personas que nunca en la vida han jugado a esta temperatura. Somos dos equipos muy buenos que jugamos bien al fútbol, pero nos vemos limitados de jugar. No se puede tener dinámica con esta temperatura”.

Del juego repasa que “sin irrespetar al rival creo que fue un partido que controlamos de principio a fin. En lapsos nos pusieron en situaciones difíciles, pero sabemos de las contras de ellos con Randy Ramírez que es un jugador muy rápido y encarador”.

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo señala que están ilusionados. “Nos ilusionamos con hacer un gran torneo e ir paso a paso y el equipo va a luchar contra cualquiera. Los jugadores son muy comprometidos”.