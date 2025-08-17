Bajo un clima abrasador y en un verdadero lleno de emociones, Liberia y Saprissa dividieron puntos tras empatar 2-2 en el Estadio Edgardo Baltodano.

Los liberianos saltaron a la cancha con hambre de triunfo y, desde el primer minuto, tuvieron aproximaciones importantes sobre el arco morado.

No fue sino hasta el minuto 21 cuando Randy Ramírez abrió la cuenta, aprovechando un descuido de la zaga saprissista.

El mismo Ramírez se encargaría de marcar el 2-0 luego de dejar atrás las marcas de Gerald Taylor y Pablo Arboine.

Ya en la etapa complementaria, Saprissa se metió de lleno en el partido gracias a un cabezazo de Kenay Myrie que se coló en el arco defendido por Anthony Monreal.

Ese tanto le dio oxígeno al Monstruo, y al minuto 59, Ariel Rodríguez le sirvió el balón a Mauricio Villalobos, quien marcó el 2-2 definitivo.

Para este juego, Liberia alineó con Antonny Monreal, Yeison Molina, José Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chevez, Randy Ramírez, Barlon Sequeira, Joaquín Hernández, Sebastián Padilla, Malcom Pilone y Fernando Lesme.

Saprissa por su parte, envió a Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Gerson Torres, Mariano Torres, Mauricio Villalobos y Gustavo Herrera.