Tras tres juegos para el olvido, Saprissa se estaría quedando sin entrenador. Fuentes confiables a Grupo Extra informan que Paulo César Wanchope no continuaría como técnico de los morados.
La información que se maneja es que “Chope” estaría finiquitando su contrato, nada más ultimando detalles para su salida definitiva.
¿Quién sería el sustituto?
La noticia sería que Vladirmir Quesada volvería al banquillo morado por tercera vez en su carrera. No está confirmado al 100%, pero es la opción más fuerte.
Quesada estaría acompañado de un viejo conocido: Marcelo Tubolvitz, quien fuera parte del cuerpo técnico en la era de Jorge Vergara, específicamente como preparador físico.
La estadía de “Chope” en Tibás no duró más de 6 meses, ya que fue presentado apenas el 4 de marzo.