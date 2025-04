Paulo César Wanchope apenas ha dirigido cuatro partidos en el Deportivo Saprissa, pero en ese corto periodo ya comenzó a dejar su sello: mover y utilizar a casi toda su planilla.

En estos primeros compromisos al mando del banquillo morado, ha empleado a 22 futbolistas, prácticamente dos equipos completos. Entre ellos destacan el portero Esteban Alvarado y los defensas Kendall Waston y Fidel Escobar, quienes han disputado los 360 minutos posibles, es decir, los cuatro partidos completos.

A esa lista se suman otros jugadores con regularidad como David Guzmán, Gerson Torres y el joven Kenay Myrie, quienes también han tenido participación constante bajo la dirección de “Chope”.

El contraste es notorio con otros jugadores que no han visto acción en lo absoluto. Tal es el caso de los porteros suplentes Abraham Madriz e Isaac Alfaro, así como los defensas Douglas Sequeira y Samir Taylor, quienes aún no suman ni un solo minuto. “Tengo una planilla amplia e importante, y lo dije desde que vine: creo que tengo el derecho de estar viendo y moviendo piezas, y cada fecha tratar de encontrar el mejor once para enfrentar ese partido”, expresó el técnico tras el partido ante Herediano.

Pierden fuerza

Chope también ha dejado entrever que algunos futbolistas van perdiendo terreno en el equipo, a pesar de haber tenido minutos en encuentros anteriores. Casos como los de Gino Vivi, Yoserth Hernández, Dax Palmer y Fabricio Alemán son el mejor ejemplo, ya que no han sido convocados para los duelos recientes.

También llamaron la atención las decisiones que tomó en el compromiso frente a Herediano, cuando dejó fuera de la convocatoria a Ryan Bolaños y Orlando Sinclair, quienes habían sido titulares una semana antes ante Santos.

“Son decisiones complejas. No es fácil decirle a un jugador que no está en la lista, o que jugó el partido anterior y ahora ni siquiera va a estar en convocatoria. Pero es parte de la responsabilidad que uno tiene como técnico, junto con todo el equipo de trabajo, de tomar decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo”, agregó Wanchope.

El estratega continúa afinando detalles con su plantel para elegir a los jugadores que enfrentarán el partido de este sábado ante Sporting FC, un duelo vital en condición de visita, donde Saprissa está obligado a ganar si desea mantenerse en la lucha por la clasificación.