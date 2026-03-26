Choferes deberán intervenir ante violencia en transporte estudiantil

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Peleas, acoso, discriminación o incluso consumo de sustancias dentro de buses escolares deberán ser atendidos de forma inmediata por choferes y asistentes del transporte estudiantil. Así lo establece la guía que fija cómo actuar ante situaciones de violencia o riesgo entre estudiantes durante los traslados hacia centros educativos.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo de Transporte Público (CTP) con el objetivo de que quienes brindan el servicio sepan cómo intervenir cuando ocurran incidentes dentro de las unidades. La guía señala que el personal encargado del transporte debe detectar, atender y reportar cualquier situación que afecte la seguridad de los estudiantes.

Según el documento, la intención es que exista una reacción inmediata ante cualquier conflicto.

“La persona conductora o la persona acompañante pueda detectar, atender y actuar ante las presuntas situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad entre personas estudiantes”, detalla la guía.

Se establece una política de “cero tolerancia” ante manifestaciones de violencia dentro del transporte estudiantil. Esto implica intervenir cuando se presenten agresiones físicas, burlas, intimidación, discriminación o situaciones de ciberacoso entre estudiantes.

“Gracias al trabajo interinstitucional hoy tenemos una guía de actuación para situaciones de violencia en el transporte estudiantil. La guía busca fomentar la armonía dentro del transporte, y establece consecuencias tanto para estudiantes como para transportistas que incurran en hechos de violencia”, dijo Sofía Ramírez, viceministra Administrativa del MEP.

Asimismo, según Rafael Herrera, director ejecutivo del CTP, la guía se realizó con el objetivo de dotar a los conductores de una herramienta clara para detectar y actuar ante situaciones críticas.

“Su valor radica en que ofrece seguridad y protocolos definidos tanto para los conductores como para los padres de familia y los centros educativos, estableciendo un estándar de respuesta inmediata ante cualquier riesgo”, concluyó.

La normativa indica que, si ocurre un hecho grave que ponga en peligro la integridad de las personas, el conductor deberá contactar al sistema de emergencias.

“Si se presenta un acto de violencia, llame al 9-1-1 y solicite asistencia por parte de la Fuerza Pública”, señala el documento.

Tras cualquier incidente, el chofer o asistente deberá completar un reporte y enviarlo al centro educativo correspondiente para que se analice la situación y se tomen las medidas disciplinarias necesarias.

Consecuencias en caso de agresión

Las disposiciones contemplan consecuencias para los estudiantes que incurran en conductas violentas durante el traslado.

Entre las sanciones se encuentra la posibilidad de perder el beneficio del transporte estudiantil, especialmente en los casos en que se incumplan las normas de conducta o se utilice el servicio de forma indebida.

Asimismo, las personas estudiantes mayores de 12 años y menores de 18 años, que cometan actos tipificados como delitos son sujetos de la aplicación de Ley 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil.

En el caso de las mayores de edad, que delinquen o lleven a cabo actos tipificados como delitos en la Ley N.º 4573, serán sometido a proceso judiciales con penas de acuerdo con la gravedad del delito. En la aplicación de las leyes antes mencionadas pueden tener sanciones privativas de libertad, lo cual dependerá de la gravedad del bien jurídico afectado.

Reglas dentro del transporte estudiantil

Los estudiantes deben permanecer sentados durante el trayecto.

No se permite el uso de sustancias psicoactivas, vapeadores o alcohol.

Está prohibido realizar conductas agresivas o intimidatorias.

Se deben respetar las normas establecidas por el conductor o asistente.

¿Qué debe hacer ante un incidente?