Choferes de plataformas se manifestarán en la Asamblea este martes

Choferes de Uber y Didi se presentarán este martes en la Asamblea Legislativa para entregar a los diputados una serie de exigencias en la discusión del expediente 23.736, iniciativa que impulsa el Gobierno, para regular a los trabajadores de estas plataformas digitales de transporte privado.

Mediante un comunicado de la Organización Nacional de Conductores de Plataforma (ON) indicaron que están de acuerdo con la regulación, pero “consideramos que debe ser justa, técnica, equilibrada y respetuosa de los derechos de las personas conductoras y usuarias”.

Las principales propuestas para incluir en el texto del proyecto son:

Establecer un piso y un techo para las comisiones cobradas por las plataformas digitales.

Garantizar el debido proceso y el derecho de defensa frente a desconexiones arbitrarias.

Revisar el canon para que sea proporcional y sostenible.

Ajustar la antigüedad máxima permitida de los vehículos.

Incorporar criterios objetivos y transparentes para la determinación de las tarifas.

Rectificar la Moción N.° 76 para permitir la recogida de personas usuarias previamente contratadas en los aeropuertos mediante zonas autorizadas.

“Más de 500 personas conductoras de plataformas digitales de distintas provincias del país han respaldado mediante firma electrónica las propuestas que se presentarán ante la Asamblea Legislativa”, comentó Marco Cordero Pérez, coordinador de ON.

Los choferes enfatizan que su objetivo no es detener el proyecto de ley, sino contribuir a una regulación moderna, equilibrada y con seguridad jurídica para todas las partes.

A partir de las 12:00 mediodía de este martes, se presentarán los choferes en el Congreso.