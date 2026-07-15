Choferes de plataformas piden modificar proyecto de ley 

Más de 600 conductores de plataformas solicitan a los diputados modificar el proyecto de ley que busca regular este servicio, al considerar que la iniciativa impone obligaciones a los choferes, pero deja sin controles a las aplicaciones y mantiene diferencias frente al servicio de taxi.

Mientras el expediente avanza en la Asamblea Legislativa, representantes de los conductores piden incorporar reglas para las plataformas; sin embargo, el sector taxista afirma que respaldaría cambios que no alteren el texto actual. Óscar Cordero, coordinador de la Organización Nacional de Conductores de Plataforma, aseguró que el principal problema de la iniciativa es que no establece obligaciones para las aplicaciones.

“El proyecto como tal nos afecta muchas cosas, pero realmente estamos viendo algunos puntos de dolor, como el hecho de que las plataformas no se están regulando. Por ejemplo, no hay un piso, no hay un tope para ellas, las desconexiones son arbitrarias y todavía no hay una reglamentación donde tengamos una propia defensa de nuestros derechos laborales”, afirmó Cordero.

También cuestionó que el proyecto prohíba recoger y dejar pasajeros en aeropuertos y terminales de autobuses, y señaló que los conductores no participaron en la elaboración del texto.

Por su parte, Gilbert Ureña, representante del sector taxi, indicó que el gremio logró incorporar varias mociones a la iniciativa y pidió no retrasar su aprobación.

“Los choferes de plataformas sienten que se debería mejorar el proyecto en cuanto a los temas sancionatorios porque a ellos los bloquean a plataformas sin darles el debido proceso; los taxistas estamos de acuerdo en que eso se dé, pero si es para favorecer a esas empresas nosotros no estamos dispuestos a retrotraer el proyecto”, manifestó.

Actualmente, el texto se encuentra en estudio de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración. Posteriormente será enviado al Plenario Legislativo para continuar su trámite.