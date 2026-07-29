Choferes de plataformas anuncian “tortuguismo” a Casa Presidencial

Una caravana de vehículos protestará mediante tortuguismo este miércoles desde distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia Casa Presidencial, esto con el objetivo de exigir que los conductores de plataformas digitales sean incorporados a la discusión del proyecto de ley que busca regular esta actividad. La movilización, según sus organizadores, será pacífica y concluirá con la entrega de una solicitud para abrir una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo.

La Organización Nacional de Conductores de Plataforma (ON), informó que los recorridos saldrán desde rutas como Alajuela, Ochomogo, Santa Ana, San Isidro de Heredia y Circunvalación, con un punto de encuentro en la Torre Universal antes de dirigirse a Casa Presidencial.

Marco Cordero, vocero de la organización, aseguró que la movilización será pacífica con el objetivo de “solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo la apertura de una mesa de diálogo, ya que las organizaciones consideran que la voz de miles de conductores de plataformas digitales no ha sido escuchada durante la discusión del Proyecto de Ley N.° 23.736”.

Los conductores de plataformas insisten en que su oposición no es a la regulación del servicio, sino al contenido del texto que actualmente avanza en la Asamblea Legislativa, ya que señalaron que “respaldan una regulación moderna, transparente y con seguridad jurídica”.

El texto aún espera el dictamen positivo de la Comisión de Gobierno y Administración, esto para posteriormente pasar a Plenario.