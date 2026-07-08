Choferes con multas no podrían inscribirse en Uber y Didi

Los conductores que deseen percibir ingresos por el transporte de personas mediante plataformas como Uber o DiDi deberán mantener un historial de conducción sin infracciones graves, es decir, no podrán registrar multas por conducción temeraria o por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas durante los últimos cinco años.

Así lo propone el proyecto 23.736, denominado Ley de Transporte Remunerado no Colectivo de Personas y Plataformas, que busca supervisar las aplicaciones utilizadas para la movilización de usuarios en vehículos particulares.

Dentro del expediente legislativo se plantea que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) supervise una base de datos común en la que conste la idoneidad de los conductores.

Según explicó el abogado laboral José Francisco Vargas, esta medida no representa una nueva sanción penal, sino una consecuencia administrativa vinculada a la seguridad de los usuarios.

“El legislador procura que las personas que transportan pasajeros mediante plataformas digitales mantengan un historial de conducción compatible con la responsabilidad que implica trasladar a un usuario”, destacó el especialista.

El texto propuesto por el Poder Ejecutivo señala que, tanto para los actuales taxistas como los “Conductores Afiliados a Plataformas” (CAP), el cumplimiento de este requisito es indispensable para obtener y mantener la autorización. Incluso, una vez registrados, podrían perder el permiso en caso de ser sancionados.

El proyecto establece como requisito “aportar la hoja de delincuencia al día, en la que se certifique que no cuentan con antecedentes penales por delitos de índole sexual, tráfico y distribución de drogas, conducción temeraria, asociación ilícita, delitos contra la vida, hurto o robo”.

Plataformas y taxis duales

El proyecto introduce la figura del Servicio de Taxi Dual, permitiendo que los actuales concesionarios operen simultáneamente en carretera, paradas de taxi autorizadas, radio y aplicaciones, ampliando el campo de trabajo del servicio de transporte público.

Por otra parte, para quienes operen únicamente mediante aplicaciones se crea la categoría de CAP, lo que obliga a los conductores a inscribirse ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como trabajadores independientes, así como a realizar un pago anual al MOPT para mantener los permisos de funcionamiento.

Para estos trabajadores, el cambio implica una transición hacia la formalidad total, por lo que Vargas señaló que “esto implica mayores obligaciones administrativas y económicas, pero también le brinda acceso a protección social, mecanismos de aseguramiento y reconocimiento legal de la actividad”.

Además, se autoriza a la CCSS a establecer un régimen especial de cotización para que estos conductores operen como trabajadores independientes debidamente asegurados.

Opiniones divididas

Pese a los intentos de formalización, diversos sectores manifiestan inquietudes sobre el impacto económico de la propuesta. La Cámara de Comercio de Costa Rica ha expresado que, aunque apoya una regulación moderna, teme que el texto actual afecte la libre competencia y los precios para el consumidor.

“Se restringe la operación de las plataformas en zonas de alta demanda como aeropuertos, puertos y terminales, limitando la libertad de elección de los consumidores y la competencia en puntos estratégicos”, manifestó Arturo Rosabal, presidente de la Cámara.

Entre los cambios también se establece que los vehículos destinados a estas labores no podrán superar los 15 años de antigüedad y deberán aprobar anualmente la Inspección Técnica Vehicular, además de contar con seguros de responsabilidad civil vigentes.

Arturo Rosabal Presidente Cámara Comercio

“Creemos que el país sí necesita una regulación moderna para las plataformas digitales, pero una regulación que promueva la innovación, fortalezca la libre competencia y proteja a las personas consumidoras, no que taxifique las plataformas”.