Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El conductor del vehículo liviano involucrado en el choque múltiple registrado la madrugada de este jueves en la autopista Florencio del Castillo explicó cómo ocurrió el accidente que generó importantes presas hacia San José.

Foto: Randall Sandoval.

Henry Abarca relató que todo inició por un vehículo detenido en media vía sin señalización.

“Había un carrito blanco varado. El bus frena, yo freno… pero jamás me esperaba el impacto del cabezal por detrás, que fue el que nos arrastró a todos”, afirmó.

Según su versión, el autobús y los vehículos que venían detrás lograron detenerse, pero el tráiler no frenó a tiempo, provocando la colisión en cadena. Su carro fue uno de los más afectados al quedar prensado entre 2 vehículos pesados.

“Fue un milagro… estamos intactos, pero fue un susto muy grande”, agregó.

El conductor también cuestionó que el vehículo detenido no tenía señalización.

“Ni siquiera un triángulo pusieron”, dijo, e indicó que las personas relacionadas con ese carro se retiraron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Abarca fue valorado por paramédicos y solo presentó golpes leves, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro médico sin heridas graves.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido, mientras el tránsito en la zona sigue afectado.