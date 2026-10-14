ChocoQuQi desata locura un día antes de su lanzamiento oficial

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El anuncio despertó aún más la emoción de los consumidores, quienes durante años esperaron el regreso de este producto que marcó a toda una generación de costarricenses. La expectativa por volver a probarlas se adelantó y, desde antes de la fecha oficial, la galleta ya acapara la atención de quienes quieren conseguirla.

Un día antes de su lanzamiento oficial, las populares galletas comenzaron a venderse en las tiendas La Estación de Dos Pinos lo que provocó largas filas, luego de que el establecimiento anunciara en sus redes sociales que tomó la decisión a petición del público.

En diferentes puntos del país se está viviendo la misma efervescencia alrededor del regreso de la ChocoQuQi, con consumidores pendientes de su disponibilidad y ansiosos por reencontrarse con uno de los productos más recordados de su infancia.

La reaparición de las galletas ocurre después de más de 17 años fuera del mercado y representa el regreso de un producto que permaneció en la memoria de muchos ticos. Su vuelta ha despertado la nostalgia de quienes crecieron disfrutándolas y la curiosidad de las nuevas generaciones que ahora tendrán la oportunidad de probarlas.

Aunque el lanzamiento oficial está previsto para este jueves 15 de octubre, la decisión de La Estación de Dos Pinos de adelantar la venta demuestra la expectativa que rodea el retorno de las galletas.

La distribución en los comercios se realizará de manera gradual, por lo que la disponibilidad puede variar según el establecimiento y la zona del país. Mientras tanto, la ChocoQuQi ya comenzó a generar movimiento entre los consumidores que no quisieron esperar un día más para volver a disfrutarla.