¿Choco Quqi mantendrá su sabor original? Esto dice empresa

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La reconocida galleta nacional, Choco QuQi, regresará a los comercios costarricenses con una característica que muchos consumidores esperaban: su sabor original se mantendrá, según confirmó la empresa ante una consulta realizada por este medio.

Foto: Cortesía

El producto fue sometido a un proceso de desarrollo de varios años en el que Dos Pinos y Gallito realizaron pruebas y estudios con consumidores para recuperar elementos que distinguían a la galleta. Entre ellos están su textura delgada, firme y crujiente, además de la cobertura con notas asociadas al chocolate con leche.

La presentación también busca mantener la identidad de la Choco QuQi que muchos recuerdan, incluyendo la forma de la galleta y las líneas de su superficie. Para conseguirlo, la compañía desarrolló un molde específico y realizó diferentes pruebas hasta llegar al prototipo aprobado a inicios de 2026.

El regreso oficial está previsto para el 15 de octubre, cuando comenzará la distribución progresiva del producto en supermercados, pulperías y otros puntos de venta del país. La empresa indicó que la Choco QuQi formará parte de manera permanente del portafolio de Dos Pinos.