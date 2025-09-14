Desde Madrid, España, donde actualmente se encuentran disfrutando de unos días en familia, Choché Romano y su familia comunicaron una dolorosa noticia.

Mientras compartían su estadía fuera del país, su esposa Ashley García reveló que fue informada de un trágico acontecimiento: su adorada mascota, Milka, sufrió un accidente que lamentablemente le costó la vida.

“Con el corazón desgarrado pero muy agradecida por estos 11 años que tuve el honor de que fuera la compañerita más leal que he tenido en los últimos años de mi vida”, expresó García con profundo dolor.

Romano, visiblemente afectado, republicó el mensaje en sus redes sociales y manifestó el impacto emocional que le generó la pérdida, especialmente al tener que comunicárselo a su hija Leah.

“Te extrañaremos por siempre y para siempre, gracias por ser tan amorosa, obediente y por haber vivido tanto junto a nosotros”, agregó.

En medio de la tristeza, García encontró un pequeño consuelo y concluyó:

“Mi mayor consuelo es que ya estas disfrutando al lado de tu mamita Brisa, tú hermanito Rosco y tu gran amor abuelito”.