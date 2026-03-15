Choca ambulancia que trasladaba a paciente crítico

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una ambulancia del Comité Auxiliar de Pacayas que trasladaba un paciente crítico chocó con un vehículo particular en Paraíso de Cartago.

Según trascendió, la unidad se trasladaba hacia el hospital Maximiliano Peralta en la Vieja Metrópoli, cuando colisionó con el automotor.

Debido a esto se atendieron tres pacientes, de los cuales dos son cruzrojistas y el otro es un ocupante del vehículo particular.

Un total de tres unidades básicas llegaron hasta el sitio para atender a las personas involucradas en esta colisión, según el informe de Cruz Roja.

Los hechos se produjeron a las 3:56 p.m. de este domingo, según el reporte oficial de Cruz Roja.