El esperado 70 aniversario de La Única Internacional Sonora Santanera tendrá un toque muy especial en suelo nacional gracias al grupo infantil costarricense Chiquiticos.

Durante sus presentaciones en el país, los días 14, 15 y 17 de agosto, la agrupación tica estrenará en vivo su versión del tema “A muchos años”, un emotivo homenaje a la legendaria agrupación mexicana.

Una composición grabada en suelo azteca junto a algunos integrantes de la icónica banda norteamericana.

Además, Chiquiticos serán invitados especiales del concierto que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal.

“Yo a estos chicos los felicito porque el trabajo que se ha hecho es muy profesional y un logro muy grande para estos niños que tienen un potencial artístico y vocal espectacular”, destacó Antonio Méndez, trompetista y líder de La Sonora Santanera.

Por su lado, el percusionista Arturo Ortiz expresó su admiración por el talento de los menores.

“Nunca imaginé el concepto de estos pequeños hasta que vinieron al estudio para trabajar juntos, fue maravilloso. De hecho, soy muy sensible para este tipo de cosas y ellos me hicieron llorar”.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho la grabación del tema con este icónico grupo. Queremos transmitirle este tema a todas las nuevas generaciones que la escuchen”, afirmó Jam Sanabria, vocalista de Chiquiticos.

Agenda completa de la gira especial

Además de la participación especial de los pequeños, la celebración del 70 aniversario de la banda mexicana incluirá una serie de presentaciones que prometen deleitar al público tico.

El jueves 14 de agosto, a las 8:00 p. m., estarán en el Centro de Convenciones de Costa Rica, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Por otro lado, el viernes 15 de agosto, a la misma hora, ofrecerán un concierto en formato de gala en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Nuevamente estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica, esta vez dirigida por el maestro Marvin Araya.

Uno de los días más esperados por celebrar será la tradicional fiesta del Día de la Madre que se realizará el domingo 17 de agosto, a las 12:00 m. d., en el Centro de Eventos Pedregal, en donde se expondrán varios artistas nacionales y el elenco de humor de Omega Estéreo.

Las entradas para las dos primeras presentaciones ya están a la venta en oneticketcr.

Para la fiesta en Pedregal, las entradas se obtienen mediante concursos y dinámicas en Omega Estéreo 105.1 FM y patrocinadores.



Filarmónica y los mexicanos estarán de nuevo juntos.