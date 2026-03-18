Chiquillas inician con el pie derecho

La Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica tuvo un gran inicio en la ronda final de las clasificatorias de Concacaf, al derrotar 3-1 a su similar de Panamá. Las anotaciones de la escuadra patria fueron obra de Lucía Paniagua, en dos ocasiones, así como de Isska Chaverri. El juego se desarrolló en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicado en San Rafael de Alajuela.

El siguiente cotejo de las ticas será este jueves, a las 12:30 p. m., cuando enfrenten a la selección de Jamaica. Cerrarán el domingo midiéndose ante México, en busca de un boleto al Mundial de Marruecos 2026. Vale recordar que todos los partidos de este torneo serán abiertos al público y la entrada es totalmente gratuita. Si desea seguir la transmisión, lo puede hacer por medio de Disney+ y/o ESPN.

Las titulares fueron Ashley Quesada, Brithany Arronis, Tiara Ruíz, Avril Pérez, Isabela Fonseca, Naydelin Barquero, Isska Chaverri, Lucía Paniagua, Verónica Solano, Emma Azofeifa y Nubia Medina.

Con la voz protagonista

El técnico de la Tricolor, Edgar Rodríguez, se mostró muy contento por el trabajo realizado por las jugadoras. “Aquí lo importante es iniciar con tres puntos, que es lo que buscábamos, más allá del marcador. Hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo entramos en pasividad. Llega el gol y el partido se ensucia un poco. Por la edad, ellas deben aprender a manejar mejor el partido y no involucrarse en temas extrafútbol. Estos puntos nos dan confianza para lo que viene”.

Con relación a la derrota por 7 goles que sufrió Jamaica, su próximo rival, analizó “es un rival complicado porque tiene el típico fútbol caribeño, fuerte, con juego rápido y buenas transiciones. Viene de perder y debe ganar para no quedar fuera de la competencia, por lo que será un partido complicado, muy físico, y nosotros debemos ir a lo nuestro”.

Por su parte, Lucía Paniagua, quien aportó dos goles, se refirió al complicado cotejo que viene. “Creemos que Jamaica es un equipo no muy diferente a Panamá y no debemos caer en su juego. Es un orgullo ayudar al equipo con mis goles para sumar tres puntos. Ir al Mundial es una sensación inexplicable y debemos luchar por ese boleto, porque somos 100 % capaces”.